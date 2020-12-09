تشييع جنازة نبيل فاروق من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب

قررت أسرة الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، إثر أزمة قلبية، أن تشيع جنازته غدا الخميس، بعد صلاة الظهر، بجامع طلعت مصطفى بالرحاب، بوابة 17، وسيكون الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية).

نبيل فاروق كاتب مصري معروف، اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التى حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

ابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

للراحل مشاركة تلفزيونية وحيدة وهي مسلسل العميل 1001 الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان ونيللي كريم.