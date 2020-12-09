رانيا المشاط: زيارة السيسي لفرنسا تمهد لدبلوماسية اقتصادية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا، كانت مميزة جدًا، وكان عنوانها العريض هو الدبلوماسية السياسية، التي استطاعت مصر من خلالها أن تمهد لدبلوماسية اقتصادية تتمثل في اتفاقيات مهمة جدًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت خلال تصريحات عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن للزيارة بعد استراتيجي وبعد سياسي، إذ أن مصر لها ثقل كبير جدًا في المنطقة العربية ومنطقة المتوسط، كما أن الزيارة شهدت شفافية كبيرة وتقاربا في وجهات النظر بين القاهرة وباريس، وهو ما انعكس بشكل واضح أثناء الزيارة.

وتابعت بأن مصر دولة محورية في المنطقة، وأن القضايا والملفات المشتركة بين البلدين اتضحت بشكل كبير، موضحةً أن الجانب الفرنسي كان واضحًا بشأن هذه العلاقة والتقارب المستمر والمتوقع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمثل في نحو 7.5 مليارات يورو، أما محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين تقدر بنحو مليار يورو، كما جرى توقيع اتفاقيات أمس، تقدر بنحو 715 مليون يورو، بقطاعات عديدة، مثل اتفاقية للتأمين الصحي الشامل والتعليم ومحطات تحلية المياه وقطاع النقل.

ولفتت إلى وجود تعاون بين مصر وفرنسا في قطاع النقل، إذ أن أول مترو انفاق في مصر جرى تدشينه بمساهمة فرنسية: "المشروعات القومية في مصر كبرى؛ لذلك فهي تعتبر فرصة لشركات من جنسيات عديدة، والإنجازات التي تشهدها مصر، على الأرض خلال السنوات الأخيرة في قطاع النقل خلق نوعا من المنافسة المهمة جدًا بين شركات عالمية وهو ما يسهم بشكل أساسي في أن تكون الجودة أفضل".