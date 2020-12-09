رئيس وزراء بريطانيا: التوصل لاتفاق تجاري جيد بعد "بريكست" مازال ممكنا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه مازال ممكنا التوصل لاتفاق تجاري جيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

واضاف جونسون، أمام البرلمان البريطاني، قبل أن يتوجه إلى بروكسل، مساء اليوم، للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "لا يزال بإمكاننا التوصل إلى صفقة جيدة".

ويزور جونسون، بروكسل، على أمل إبرام اتفاق تجاري بشأن مرحلة ما بعد بريكست، خلال مباحثات مع فون دير لايين.