الأمن الروسي يحبط هجوما مسلحا على مؤسسة تعليمية في تولا

أحبطت عناصر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، هجوما مسلحا كان مراهق يعد لشنه على مؤسسة تعليمية في مدينة تولا.

وقال مركز العلاقات العامة بالمخابرات الروسية، في بيان: "قبض رجال الأمن في مدينة تولا، على شاب من مواليد عام 2002، كان يعد لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في المنطقة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار المركز الورسي، إلى أن الأمن عثر بحوزته على بندقية صيد ومطبوعات حول جرائم مشابهة، مضيفا أنه جرى فتح تحقيق حول القضية.