المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي بـ"أيل" يتولى مسؤولية القيادة الذاتة

أعلنت شركة "أيل" عن نقل وحدة السيارات ذاتية القيادة الخاصة بها تحت قيادة جون جياناندريا ، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي ، الذي سيشرف على استمرار عمل الشركة على نظام مستقل يمكن استخدامه في النهاية في سيارتها الخاصة.

يتم تشغيل المشروع ، المعروف باسم Titan من خلال فريق مكون من مئات المهندسين "بمجموعة جياناندريا" للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وحسب ما ذكره بلومبرج: انضم جياناندريا إلى شركة "آيل" في العام 2018 كنائب رئيس لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قبل ترقيته إلى الفريق التنفيذي للشركة كنائب رئيس أول في وقت لاحق من ذلك العام.

جدير بالذكر أنه في العام 2014 ، شرعت شركة "آبل" في بناء سيارة كهربائية ذاتية القيادة لتحمل شركة Tesla وغيرها من الشركات المصنعة ، فقط لتقليل طموحاتها في عام 2016. كان المشروع يواجه صعوبات في التوجيه والقيادة والتحديات التقنية ، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت .

في عام 2017 ، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، تيم كوك ، بلومبرج أن جهود الأنظمة الذاتية كانت "أم جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي" و "تقنية أساسية نراها مهمة جدًا". كما وصفه بأنه "ربما يكون أحد أصعب مشاريع الذكاء الاصطناعي للعمل عليها."

منذ ذلك الحين ، قطعت الشركة بعض العاملين من المشروع ، لكنها تواصل تطويره، وأختبرت هذه التقنية على الطرق العامة في منطقة خليج سان فرانسيسكو منذ عام 2017؛ وفي العام الماضي قطعت سيارات الشركة ما معدله حوالي 118 ميلاً قبل أن يضطر سائق السلامة البشرية إلى السيطرة ، وتمتلك الشركة 66 سيارة في أسطولها، وفقًا لـ California DMV.

سابقًا ، كان بوب مانسفيلد ، نائب الرئيس الأول السابق لهندسة الأجهزة في شركة Apple، وبعد تقاعد مانسفيلد الآن بالكامل من شركة آبل أدى إلى تولي جياناندريا المسؤولية.

كان مانسفيلد تقاعد عن مسؤولية الشركة في وقت سابق بعام 2012 ، لكنه عاد لمدة تقل عن عام كنائب رئيس أول مسؤول عن تقنية الرقائق، وبعدها تنحى مانسفيلد عن هذا الدور في عام 2013 ثم ظل مستشارًا بدوام جزئي