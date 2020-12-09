باحثة تركية: ترامب خدع أردوغان وواشنطن ستفرض عقوبات على أنقرة

قالت الصحفية التركية الباحثة في السياسات الدولية أصلي أيدين تاشباش، إن العلاقات التركية الأمريكية تشهد توترات كبيرة، موضحة أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، كان لديه وهم أنه يمكن تخطي ذلك بمكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضافت تاشباش، في مشاركة لها بأحد البرامج على قناة "تي 24" التركية، إن العلاقات مع الولايات المتحدة، قد تقلصت إلى مكالمات هاتفية مع ترامب، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، اليوم.

وأشارت تاشباش، إلى أن السياسة التركية تجاهلت الخلافات الواقعة بين ترامب والكونجرس، وقالت إن "الاستراتيجية التي تصرفنا بها من خلال ترامب حول العقوبات المتعلقة بـ (إس-400) كانت خاطئة. ترامب خدع الرئيس ونحن نرى ذلك".

وأضافت الصحفية التركية، أن قانون الموازنة الذي تبناه الكونجرس الأمريكي، والذي ينص على فرض عقوبات شبه إلزامية على تركيا، سيجري إرساله إلى البيت الأبيض للموافقة عليه في غضون 30 يومًا.

وتابعت تاشباش: "قضية العقوبات قد جرى تأجيلها من قبل ترامب، ولكن يجب أن توافق عليها إدارة بايدن، قد يؤجل ترامب الميزانية بسبب بند آخر، لكن بايدن سيمرر هذا القانون في نهاية المطاف. لأنه من الواضح أنه يرى قضية (إس 400) حيوية ونقطة تحول في العلاقات التركية الأمريكية".

وذكرت الصحفية التركية أهم القضايا على ساحة العلاقات الأمريكية التركية، وقالت: "هناك إس 400، قضية شرق البحر المتوسط، ولا تزال قضية بنك (خلق) لا نهاية لها".

وأضافت تاشباش، أنه من الضروري الجلوس والاستمتاع بجو مساومة واسع، لأن القانون الأمريكي ينص على أنه في غضون 30 يومًا، يتعين على الحكومة الأمريكية اختيار 5 من 12 عقوبة. ترامب إما أن يفعل هذا أو سيترك الأمر لإدارة بايدن.