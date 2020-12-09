حزب تركي يطالب أردوغان بتطعيم نفسه بلقاح كورونا الصيني في بث مباشر

دعا المتحدث الرسمي باسم حزب المستقبل التركي سركان أوزجان، رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، إلى تلقيح نفسه أمام الكاميرات، بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي سيجلبه من الصين، حتى يثق المواطنون في هذا اللقاح.

وذكر موقع "جمهورييت" التركي: قال أوزجان، "ليجرب الرئيس التركي أردوغان والأسماء المرموقة، اللقاح الذي أحضره، أمام الكاميرات. فلتلقحوا أنفسكم أولًا حتى يشعر المواطنون بالثقة. ليتأكد المواطنون أن اللقاح الذي ستجربه هو عينه"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده تنتظر وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد 11 ديسمبر الجاري.

وأوضح قوجة: "إذا كانت التطورات مثلما كنا نتوقع، فإن تركيا ستكون من بين أول الدول التي انطلقت في عملية التطعيم مبكرًا، ننتظر وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى أنقرة بعد 11 ديسمبر"، على حد تعبيره.

وأشار قوجة، إلى أنهم يخططون لإجراء عمليات التطعيم ضد كورونا في 4 مراحل، تمنح الأولوية في المرحلة الأولى لتطعيم العاملين في القطاع الصحي ثم بقية القطاعات وشرائح المجتمع بالتدريج.

وأضاف قوجة: "سيتم أولًا إجراء الفحوصات اللازمة على جميع اللقاحات المستوردة إلى بلادنا من قِبل مختبرات الصحة العامة ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية (TITCK)".