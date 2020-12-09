واشنطن: سنستمر في سعينا لإخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستستمر في سعيها لإخراج الميليشيات الإيرانية وتلك المرتبطة بها، من كامل الأراضي السورية، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وجاء ذلك على لسان نائب مساعد وزير الخارجية، المبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، خلال إفادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وقال رايبورن في معرض حديثه عن تطورات الوضع في سوريا، إن بلاده تركز في جهودها أيضا على مطاردة فلول تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في الأراضي السورية.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص أن واشنطن تعمل على تشديد العقوبات على الدائرة المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، اعتمادا على قانون "قيصر".

وخلال الجلسة ذاتها، حذّر كبير أعضاء اللجنة، مايكل ماكول، من نشاط تركيا والميليشيات التي تدعمها في محافظة إدلب شمالي البلاد، ووصفها بالقنبلة الموقوتة.

وهذه آخر جلسة تعقدها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قبل تنصيب المجلس الجديد في الـ3 من يناير المقبل.