رئيس مجلس النواب ينعي الدكتور نبيل فاروق

نعى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الكاتب الدكتور نبيل فاروق، والذي وافته المنيه مساء اليوم.

وتوفي الدكتور نبيل فاروق، إثر أزمه قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا الخميس، في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.

يشار إلى أن نبيل فاروق، ولد في 9 فبراير من عام 1956، بمدينة طنطا، والتحق بكلية الطب في طنطا، وتخرج فيها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980.

وذاع صيته في الكتابة، وبالأخص مع سلسلتي "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل"، واعتزل نبيل فاروق، مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية.