طبيب الغلابة يفوز بمقعد البرلمان بدائرة كفرسعد في دمياط

أسفرت نتائج فرز لجان الانتخابات بدائرة كفر سعد عن نتائج غير متوقعة حيث فاز الدكتور محمود مشعل، نائب مدير معهد أورام دمياط الذي يحظى بمحبة كبيرة بين أبناء دائرته لما يقدمه من خدمات كبيرة في مجال الصحة طيلة 12 عاما.

وأظهرت النتائج الدعم الكبير الذي حظي به المرشح الفائز في مسقط رأسه ميت الخولى عبد الله بمركز الزرقا و القري المجاورة أيضا علاوة على حصده الكثير من الأصوات بمركز كفر سعد ليفوز "طبيب الغلابة " كما يطلق عليه أبناء دائرته بمقعد البرلمان.

كما فاز حسن عبد الوهاب، رجل الأعمال و نقيب الفلاحين بالمقعد الثاني بعد الدعم اللامحدود من أهالي مركز كفر سعد، مسقط رأسه، ليتفوق على منافسه الدكتور أبو المعاطي مصطفى بفارق بسيط لا يتخطى 217 صوتا ليخرج النائب من السباق على الرغم من أن أبو المعاطي كان يحتل المركز الثالث وعبد الوهاب كان يحتل المركز الرابع في الجولة الأولى.

وبمجرد إعلان النتائج خرج الآلاف من أبناء الدائرة الثانية ليحتفلوا بنائبهم الدكتور محمود مشعل في احتفالات دامت لساعات طويلة حاملين إياه على الأكتاف كما أشعلوا الشماريخ و أطلقت النساء والفتيات الزغاريد مرددين "الله أكبر الله أكبر".

ورغم أن الدكتور محمد الجيوشي، نال دعم أبناء مسقط رأسه مدينة الروضة وكذلك دعم كبار العائلات بمركز فارسكور الذي ينتمي إليه لكن جاءت النتائج مخيبة لآماله وآمال الكثيرين من أبناء دائرته خاصة بعد خسارته الكثير من الأصوات بدائرة مركز الزرقا.

وحصد مقاعد البرلمان الأربعة الفردية 4 مستقلين بينما خرجت كافة الأحزاب "مستقبل وطن - شعب جمهوري - وفد - المصريين " بدون أي مقعد إثر إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بكفر سعد في محافظة دمياط، فوز كلا من محمود نجيب مشعل بـ 54819 صوتا، وحسن عبدالوهاب، رجل الأعمال ونقيب الفلاحين، بـ 49439 صوتا.

فيما خرج من السباق النائب البرلماني الدكتور أبو المعاطي مصطفى، بعد حصوله على 49221 صوتا، والدكتور محمد الجيوشي، مدير مستشفى الروضة سابقا، بعد حصوله على 43153 صوتا

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 479111، فيما يبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 100745 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 2429، والصحيحة في جميع اللجان 98316 صوتا.