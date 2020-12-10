3124 وفاة بكورونا و221 ألف إصابة في 24 ساعة بأمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 15 مليونًا و386 ألفًا و562 حالة، وذلك عقب تسجيل 221 ألفًا و267 إصابة جديدة أمس الأربعاء.

وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 289 ألفا و373 حالة، وذلك عقب تسجيل 3124 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وظهر فيروس كورونا المستجد في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.