ترامب يعلن توفير لقاحات كورونا في أمريكا الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن لقاحات "كوفيد -19"، ستكون متوفرة في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

وقال ترامب، وسط تجمع لمؤيديه في ولاية جورجيا: "اللقاحات في طريقها إلى مستوى لم يخطر ببال أحد أنه ممكن، كانت ستستغرق إدارة أخرى خمس سنوات، واستغرق الأمر سبعة أشهر، وستبدأ الأسبوع المقبل، وسنبدأ التطعيم"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

جاءت تصريحات ترامب، في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا لحالات الإصابة بوباء "كوفيد -19"، مع 230 ألف إصابة جديدة، في حين بلغت الوفيات 2527 حالة وفاة جديدة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس القاتل في أمريكا 14.5 مليون حالة، وتوفي أكثر من 281 ألف شخص بسبب الفيروس.

وأشارت دراسات إلى أن العديد من الأمريكيين لن يقبلوا هذا اللقاح الجديد، بحسب استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث، أن 51% فقط من البالغين في الولايات المتحدة، يرغبون في الحصول على لقاح ضد كورونا، حيث إن انعدام الثقة أعلى بين المجتمعات الملونة، كان لدى 19% فقط مستوى عالٍ من الثقة بأن عملية تطوير اللقاح ستؤدي إلى منتج آمن وفعال.

وتعهد 3 رؤساء أمريكيين سابقين وهم باراك أوباما، جورج بوش، وبيل كلينتون، بتلقي اللقاح ضد "كوفيد 19" أمام الكاميرات، ضمن حملة التوعية لتعزيز الثقة في سلامة اللقاح وفاعليته، في محاولة للرد على حملات المقاطعة التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

بينما تلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 200 مليون دولار للتأهب للقاح من قانون الرعاية، من المفترض أن تغطي هذه الأموال جميع الأنشطة، بما في ذلك التوزيع والإدارة، وليس فقط التواصل والتعليم.