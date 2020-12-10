رحيل أول كاهن قبطي بكندا ووفاة والد رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

تصاعدت الوفيات بين كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الفترة الماضية، بعضها وفيات طبيعية والبعض الآخر جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الكنيسة، فقد توفي خلال الساعات الماضية، القمص مرقس مرقس عبد المسيح كاهن كنيسة القديس مارمرقس تورنتو بكندا، بعد أكثر من نصف قرن من الخدمة الكهنوتية، وعن عمر ناهز الـ 91 عاماً.

ويعد الكاهن الراحل شيخ كهنة تورنتو - كندا، وهو أول كاهن رسم بيد البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة، لتورنتو عام 1964م .

كما توفي القمص ميخائيل عطية، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية، وهو والد الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا سيرافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية، ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة القمص ميخائيل عطية.

وأقيمت في الثامنة من مساء أمس بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية صلوات تجنيز القمص ميخائيل عطية، حيث ترأس صلوات التجنيز الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا دانيال الأنبا بولا وعدد من كهنة الإسماعيلية.

وتوفي القمص ميخائيل عن عمر بلغ 89 سنة بعد أن خدم الكهنوت مدة تجاوزت الأربعين سنة، حيث ولد في 25 ديسمبر 1931 وسيم كاهنًا في 13 يونيو 1980 بيد الأنبا أغاثون أسقف الإسماعيلية السابق، منحه بعدها بخمس سنوات (عام 1985) رتبة القمصية.

كما توفي القمص سمعان الشحات كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بكفر فرج منيا القمح التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر قارب الـ71 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 24 سنة، إثر اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولد الكاهن الراحل في 7 فبراير 1950 وسيم كاهنًا في 7 مارس 1997 بيد الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية الراحل. ونال القمصية بيد أسقف الإيبارشية الحالي الأنبا تيموثاوس يوم 12 أغسطس 2014.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته بحضور الأنبا تيموثاوس وعدد محدود من الكهنة وأفراد الأسرة فقط بسبب الظروف الحالية.