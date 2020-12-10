الرئيس يعزل مستشارا ويحيل آخر للمعاش ويفصل معاون نيابة من عمله

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارات رقم 671 و672 و673 و674 لسنة 2020، بمراجعة تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم علي فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في ذات الدرجة، إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999، على أن يكون ترتيبه تاليًا للسيد المستشار محي مهدي محمود منصور، وسابقًا على السيد المستشار رأفت علي حسن سويدان.

كما نصت القرارات على أن:

- يحال السيد المستشار رضا محمد أحمد سعد وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.

- عزل السيد المستشار فايز عبدالله أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.

- فصل السيد عمر حسن علي حسن حماد، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله بغير الطريق التأدبيي.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: