قرار جمهوري بتخصيص 29435,50 فدان لإقامة مجتمع عمراني جديد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار رقم 645 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 29435,50 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف "أ" لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "حدائق العاصمة"، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا