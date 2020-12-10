غدا.. قطع المياه عن بنها لتطهير مأخذ المحطة المرشحة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها غدا الجمعة لمدة ٤ ساعات اعتبارا من الثانية عشر منتصف الليل وحتي الرابعة فجرا، وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن قطع المياه جاء لتطهير مأخذ محطة مياة بنها المرشحة .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق اخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

من جهة أخرى، أجري محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وشهد "الهجان" إزالة جمالون حديد على مساحة 1100متر بشارع المعهد الديني بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تابع إزالة طابق بدون ترخيص بشارع عارف السروجي ناحية ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرير محضر وإحالته للنيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.