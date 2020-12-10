رئيس التحرير

محمود مسلم

غدا.. قطع المياه عن بنها لتطهير مأخذ المحطة المرشحة

محافظ القليوبية يحيل مخالفات بناء رصدتها المتغيرات المكانية للنيابة

كتب:

حسن صالح
12:27 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
قطع مياه

قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها غدا الجمعة لمدة ٤ ساعات اعتبارا من الثانية عشر منتصف الليل وحتي الرابعة فجرا، وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن قطع المياه جاء لتطهير مأخذ محطة مياة بنها المرشحة .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق اخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

من جهة أخرى، أجري محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، اليوم،  لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وشهد "الهجان" إزالة جمالون حديد على مساحة 1100متر بشارع المعهد الديني بمسطرد  بحي شرق شبرا الخيمة.

 كما تابع إزالة طابق بدون ترخيص بشارع عارف السروجي ناحية ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا  الخيمة، ووجه المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرير محضر وإحالته للنيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

جاء ذلك بحضور  الدكتور سمير حماد نائب المحافظ  واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

اقرأ المزيد:

لمواجهة كورونا.. شركة مياه الشرب بالقليوبية تبدأ تصنيع بوابات تعقيم

"مياه الشرب الصرف الصحي" بالقليوبية تكثف جهودها لنزح مياه الأمطار

"مياه الشرب" بالقليوبية تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. التفاصيل والشروط

شركة مياه الشرب بالقليوبية: انقطاع المياه عن شبين القناطر غدا

الرقابة الإدارية تلقي القبض على مدير مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

غدا.. ختام فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب بالقليوبية

مجاهد: لا صحة لتلوث مياه الشرب بـ«ميت كنانة» بالقليوبية

13 حالة مغص معوي تثير الذعر بالقليوبية.. والصحة: مياه الشرب سليمة

"مياه الشرب" بالقليوبية: 100 لتر نصيب المواطن من مياه الشرب بالمحافظة

رئيس "مياه الشرب" بالقليوبية يخصص 3 أيام للمتخلفين عن اختبارات التعيينات