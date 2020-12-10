غدا.. قطع المياه عن بنها لتطهير مأخذ المحطة المرشحة
محافظ القليوبية يحيل مخالفات بناء رصدتها المتغيرات المكانية للنيابة
كتب:
حسن صالح
12:27 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
قطع مياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها غدا الجمعة لمدة ٤ ساعات اعتبارا من الثانية عشر منتصف الليل وحتي الرابعة فجرا، وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن قطع المياه جاء لتطهير مأخذ محطة مياة بنها المرشحة .
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وفي سياق اخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.
من جهة أخرى، أجري محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وشهد "الهجان" إزالة جمالون حديد على مساحة 1100متر بشارع المعهد الديني بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.
كما تابع إزالة طابق بدون ترخيص بشارع عارف السروجي ناحية ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرير محضر وإحالته للنيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.
جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.