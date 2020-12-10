س و ج.. سيناريو غلق المساجد بسبب كورونا: الإجراءات وموعد التطبيق

تصاعدت خلال الساعات الماضية تساؤلات حول غلق المساجد أبوابها في وجه المصليين في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا قبل صلاة الجمعة غدا، "الوطن" تجيب على كل التساؤلات حول هذا الشأن، بحسب ما نشرته وزارة الأوقاف في بيانات تخص هذا الشأن.

• هل يتم إغلاق للمساجد؟

- لا يوجد قرار بإغلاق المساجد، وستظل مفتوحة طالما يتم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والإبقاء علي التباعد بين المصليين.

• من يقرر فتح أو إغلاق المساجد؟

- اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، هي من تحدد فتح أو غلق المؤسسات في ظل جائحة كورونا، بما في ذلك دور العبادة، وأن الوزارة ملتزمة بما تصدره اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من قرارات.

• هل سيكون هناك قرارا متوقع بالإغلاق؟

- لم يطرح أمر بالإغلاق العام للمساجد على غرار القرار السابق مع الموجة الأولى حتى الآن، إلا أنه في حال اتخاذ القرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمة، وفي ظل الموجة الثانية لوباء كورونا، فسيتم تنفيذ القرار فورا، بحسب ما أكدت وزارة الأوقاف.

• ما هي تعليمات وزارة الأوقاف للمساجد؟

- أصدرت وزارة الأوقاف تنبيهًا وتحذيرًا للعاملين بقطاعات الوزارة خاصة المساجد، وكذلك المصلين، حذرت فيه من التهاون مع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

• ما الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة بالمساجد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا؟

1. الوضوء في المنزل فلن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

2. اصطحاب المصلى الشخصي

3. ارتداء الكمامات ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

4. إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5. التباعد والمسافات الآمنة، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، فيجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

6. لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد.

7. عدم المصافحة.

8. الانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

9. تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

9. استمرار غلق جميع دور المناسبات.

10. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

11. الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

12. ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

13. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

14. عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.

15. عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد، والاقتصار على إقامة الصلوات.

• ما المقصود بسيناريو الغلق العام للمساجد؟

صدور قرار بغلق جميع المساجد على مستوى الجمهورية، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو القرار الذي صدر في الموجة الأولى لكورونا، ولم يجدد حتى الآن.

• ما المقصود بالغلق الجزئي للمساجد؟

- هو غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، سواء العاملين أو المصلين، كما حدث مع مسجد الحسين يوليو الماضي، وشددت الوزارة على أنه من كان يحب أن تظل بيوت الله مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله مفتوحة أمام الراكعين والساجدين، فالمساجد لن تستقبل أي مصل لا يرتدي الكمامة أو معه المصلى الشخصي.

• ماذا عن الزوايات والمصليات؟

- شددت الوزارة علي الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وحال الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.