وكيل الأوقاف: أناشد المصلين ألا يكونوا سببا في إغلاق المساجد

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن وزارة الأوقاف لا تتأخر في متابعة المساجد في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مناشدا جميع المصلين ألا يكونوا سببا في إغلاق بيوت الله مرة أخرى.

وأضاف "العيسوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة الأوقاف خصصت غرفة متابعة يترأسها الشيخ جابر طايع تتابع التطورات في المساجد على مستوى الجمهورية وترصد وتتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية وإحضار كل شخص مصليته الخاص وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة في المساجد.

وأوضح "العيسوي" أن هناك حملة نظافة مستمرة في المساجد عقب كل صلاة وهناك استعدادات خاصة للنظافة في أيام الخميس والجمعة من أجل الاستعداد للتجمع الأسبوعي لصلاة الجمعة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزام المصلين في أحد المساحد يتم توعيتها وإذا تكرر الأمر يكون لإمام المسجد صلاحية لغلق المسجد في الحال بعد تنسيق مع مدير الأوقاف في المنطقة التي يقع فيها المسجد ولكن حتى الآن لم يتم إبلاغنا حتى الآن بوجود أي مخالفات حتى الآن.

وتمنى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن يرفع الله البلاء عن مصرنا الحبيبة وعن جميع بلاد العالم.

وظهر فيروس كورونا في نوفمير عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتقل بعدها إلى مختلف دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020، وتستعد شركات أمريكية وصينية وروسية وبريطانية لإنتاج لقاحات مضاد للفيروس وبدأ اليوم تطعيم المواطنين بشكل تجريبي في المملكة المتحدة.