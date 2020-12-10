ماجد الكدواني.. 30 عاما من الفن

بـ"لغة الأرقام"، بدأ عمله في مجال الفن بداية التسعينات من القرن الماضي أي منذ نحو 30 عامًا، وبـ"لغة الشهرة"، بدأ الجمهور يتعرف عليه مع بداية الألفية الجديدة أي منذ مايقرب من 20 عامًا، وأصبح ماجد الكدواني، رقمًا مميزًا في معادلة التمثيل وفن إتقان تجسيد الأدوار الصعبة.

ماجد الكدواني، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 ديسمبر، وابن أحد أشهر مناطق القاهرة، وهو حي شبرا، وبالرغم من تواجده بصحبة أسرته في طفولته بدولة الكويت، إلا أنه استطاع الحفاظ على "جدعنة شباب شبرا"، جينات ورثها أبًا عن جد.

على مسرح كلية الفنون الجميلة، برع ماجد الكدواني، في فن التمثيل كان بالنسبة لأصدقاءه "وحش المسرح" لم يخطف أنظار الجمهور إليه فقط، ولكن استهدفته لجنة تحكيم من أساتذة معهد الفنون المسرحية، الذين طلبوا منه التقديم بالمعهد، وتقديم موقفه من التجنيد.

حالة من القلق عاشها ماجد الكدواني، خوفًا من ضياع فرصة التحاقه بمعهد الفنون المسرحية، بسبب أداء الخدمة العسكرية، ولكن دائمًا للقدر كلمته الأخيرة، حيث تسبب حادث تعرض له "الكدواني" في مرحلة الثانوية العامة، وقيام شقيق أحد زملاءه بالمدرسة بـ"خبطه" بسيارته في الشارع، بعد رفضه "تغشيشه" بالامتحان، الأمر الذي أدى لإحداث كسر بقدمه ووضعها بالجبس شهور، ومن ثم رُفض قبوله بالتجنيد مستقبلًا لتهتك الأربطة.

عدد من الأفلام قدمها ماجد الكدواني في بدايته جعلت الجمهور، يرتبط بهذا الكوميديان الذي يستطيع "سرقة" ابتسامتك دون أن تشعر، منها "حرامية كي جي 2"، و"حرامية في تايلاند"، و"طير إنت"، و"لا تراجع ولا استسلام"، و"عسكر في المعسكر"، و"الرهينة"، و"شيكامارا".

بسهولة نجح ماجد الكدواني، أن يتخلى عن الكوميديا، ويقدم أدوارًا صعبة مابين المركبة والتراجيدي، فضلًا عن أدوار الشر، أبرزها "تراب الماس"، و"الفرح"، و"كباريه"، و"678"، و"قبل زحمة الصيف"، و"الأصليين"، و"شيخ جاسكون".