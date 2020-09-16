صوت ماجد الكدواني "ماركة مسجلة" بالمناسبات الرسمية.. افتتاحات ومؤتمرات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن الجامعة المصرية اليابانية، بصوت الفنان ماجد الكدواني، خلال افتتاح الرئيس عددا من مشروعات وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وليست هذه المرة الأولى لمشاركة الكدواني في المناسبات الرسمية، لكن سبقها عدة مشاركات أبرزها إطلاق موقع رئاسة الجمهورية وغيرها من المناسبات.

ووصل الرئيس السيسي إلى الحفل، الذي قدمه الإعلامي عمرو خليل، وبدأ بآيات قرآنية للقارئ الشيخ خالد الجارحي، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الجامعة المصرية اليابانية.

إطلاق موقع رئاسة الجمهورية

في 19 يونيو الماضي، شهد الرئيس السيسي، فيلما تسجيليا قصيرا بشأن إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، حيث قدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفيلم، موضحا أنّ الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية يضع الرئاسة المصرية في مصاف المؤسسات القيادية في دول العالم المتقدمة التي ترتكز على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما يعد بمثابة توثيق رقمي لكل فعاليات وأنشطة مؤسسة الرئاسة بأطيافها على شكل محدث ولحظي.

عيد الشرطة 2020

في 23 يناير 2020 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بعيد الشرطة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين التي توافق يوم 25 يناير من كل عام.

وخلال الاحتفال عُرض فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة، وتناول تفاصيل معركة الإسماعيلية التي شهدت معركة بين الشرطة المصرية وقوات الاحتلال الإنجليزي عام 1952، وقدم الأداء الصوتي للفيلم الفنان ماجد الكدواني.

صوت حاضر بمنتدى شباب العالم بفيلم fomo

وشارك الكدواني بالتعليق الصوتي في الفيلم التسجيلي "مرض إدمان منصات التواصل الاجتماعي FOMO"، والذي عُرض مرتين في منتدى شباب العالم.

عرض الفيلم للمرة الأولى قبل جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستبعد مستخدميها"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أما المرة الثانية، في مستهل الجلسة الثانية، في "مؤتمر الشباب الوطني الثامن، والتي جاءت تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".