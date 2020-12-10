الخطوط الجوية التركية تنزف خسائر.. انخفاض عدد الركاب بنسبة 65.2%

ضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية في تركيا، أهمها الطيران التركي، الذي ترتفع خسائره بشكل مستمر منذ أبريل الماضي.

وانخفض عدد ركاب الخطوط الجوية التركية بنسبة 65.2%، خلال شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب تفشي الفيروس في البلاد، وكذلك عامل الحمولة بمقدار 20.2 نقطة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبلغ عدد ركاب الخطوط الجوية التركية 1.99 مليون في نوفمبر الماضي، بانخفاض قدره 65.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض عدد الركاب بنسبة 62.1% في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي؛ إذ بلغ عدد الركاب في هذه الفترة 26.06 مليون راكب، وانخفض عامل حمل الركاب بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 71.7% منذ بداية 2020 حتى الآن.