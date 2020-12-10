سفير الصين يسلم الجامعة العربية مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

سلم سفير الصين بالقاهرة، ومندوبها لدى جامعة الدول العربية لياو ليتشيانج، الدفعة الثانية من المستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" نيابة عن وزارة الخارجية الصينية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، وفقا لما ذكرته سفارة الصين بالقاهرة في بيان، اليوم، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".