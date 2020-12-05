سفير الصين بالقاهرة: مصر دولة محورية في مبادرة "الحزام والطريق"

قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن مصر تعد دولة محورية مهمة في مبادرة "الحزام والطريق"، حيث أنها من أوائل الدول التي دعمت وساهمت وشاركت في المبادرة.

وأضاف سفير الصين، "أننا نعمل على أن تكون الصين ومصر نموذجًا رائدًا للمجتمعات العربية والإفريقية ذات المصير المشترك"، مؤكدًا على عمق العلاقات بين الدوليتن، حيث يمتلكان تاريخا عريقا وتبادلا تجاريا يعود إلى آلاف السنين.

جاء ذلك خلال انطلاق أولى فعاليات برنامج (أعرف الصين)، عبر الإنترنت اليوم السبت، بحضور رئيس وزراء مصر الأسبق وعضو المجلس الاستشارى الدولي لمنتدي "الحزام والطريق" الدكتور عصام شرف، ونائب سفير الصين بالقاهرة وزير مفوض شياو جين هنغ، ورئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية بالصين وو هايلونغ.

وتابع "سنكون جنبا إلى جنب، وسنساهم في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية"، منوهًا بأن علاقات التآخي والصداقة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينغ دفعت التعاون المشترك بين الجانبين إلى مراحل أقوى وعلاقات استراتيجية أعمق.

وأشار سفير الصين، إلى أهمية برنامج (أعرف الصين) وسلسلة الندوات التي تتناول موضوعات وقضايا مهمة، موجها إلى رئيس وزراء مصر الأسبق وعضو المجلس الاستشارى الدولي لمنتدي "الحزام والطريق" ورئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية بالصين الشكر على جهودهما في تنظيم وإطلاق البرنامج، خاصة في هذا التوقيت الحاسم من الكفاح المشترك لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.