وكالة دولية: تلقينا بلاغا بشأن حادث بمحطة توليد طاقة نووية في فنلندا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، عن تلقيها بلاغا من هيئة الإشعاع وسلطة السلامة النووية الفنلندية بشأن حادث بمحطة لتوليد الطاقة النووية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الوكالة، في بيان عبر موقعها الرسمي بأنها أُبلغت اليوم في تمام الساعة 11:56 بالتوقيت العالمي "01:56 بتوقيت القاهرة"، من قبل هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية (STUK) بشأن حدث في الوحدة 2 من محطة Olkiluoto للطاقة النووية.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه قد تم قياس مستويات الإشعاع المرتفعة داخل المحطة، مؤكدة أنه تم إغلاق المفاعل.

وأوضحت الوكالة الدولية، أنها على اتصال بنظيراتها في فنلندا وستقدم المزيد من المعلومات العامة حالما تصبح متاحة.

ووفقا لـ "STUK"، لم يتسرب أي إشعاع من المصنع إلى البيئة.

جدير بالذكر،أن محطة Olkiluoto للطاقة النووية تقع في جزيرة Olkiluoto على بعد حوالي 220 كم شمال غرب هلسنكي.