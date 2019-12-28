قال رافييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة تفتش في كل دولة لها أنشطة نووية، وهي موجودة كمراجع دولي لضمان عدم استخدام الطاقة النووية لأغراض أخرى.

وأضاف خلال لقاء خاص مسجل، مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "one "، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ، أن الوكالة لديها القدرة على التفتيش عندما تشارك الدول في اتفاقيات الحماية: "نرسل المفتشين ويشاهدون المواد النووية ويتابعون اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في صنع قنبلة أو إنتاج الطاقة، ونريد أن نتأكد من أنها تستخدم في الأغراض السلمية فقط".

وتابع: "نحن لسنا في مواجهة مع إيران أو أي دولة، الوكالة تريد أن تعمل بشكل بناء، نحن نذهب إلى هناك ونفتش، ونحاول أن ندعم وجود ثقافة الانفتاح والشفافية ولا بد لأي دولة أن تبلغنا بطريقة مؤكدة وشفافة، يجب أن نكون حاسمين وعادلين".

وأشار إلى أنه إذا وجد مفتشو الوكالة أي شيء ليس سليمًا ونقاط غير واضحة، فإنه كمدير للوكالة، يبلغ فورًا مجلس حكماء الوكالة، الذين يبلغون العالم، ومن ثم فإن الدول تقرر ما إذا كان هذا الامر سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي أو أي وكالات أخرى: "إذًا نحن النظارة التي تكبر الصورة لكل الدولة التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها أن يعرف موقف ما".

وحول احتلال العراق تحت مزاعم امتلاكها أسلحة نووية، من قبل الوكالة، قال جروسي إن الوكالة قالت إن العراق لم يكن يمتلك شيئًا: "قلنا إن البرنامج النووي قد توقف، وهذا يوضح قيمة عدد كبير من المفتشين، حيث أن لدينا عدد من المفتشين المحترفين".