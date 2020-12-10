دبلوماسية أمريكية: بلادنا حريصة على أن يكون لبنان بلدا مستقرا ومستقلا

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، إن بلادها حريصة على أن يكون لبنان بلدا مستقرا ومستقلا وأن يصبح اقتصاده قويا وحديثا، مشددة على أن تنفيذ الإصلاحات أمر ضروري حتى يتسنى للبنان الحصول على دعم ومساعدة المجتمع الدولي.

وأضافت شيا - خلال زيارتها لمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة طرابلس شمال لبنان - أن الولايات المتحدة تدعم القطاع الخاص اللبناني وتشجع الاقتصاد، وأنها قدمت الكثير من المساعدات العينية في سبيل تشجيع القطاعات المنتجة في لبنان، فضلا عن الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية في أعقاب الانفجار المدمر لميناء بيروت البحري وأزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية: "لدينا علاقات وطيدة مع لبنان ونعمل على تمكين وتطوير علاقات التبادل التجاري بين بلدينا، برغم وجود عوائق تواجه عملية التطوير ومنها الفساد وغياب الشفافية والفرص المساعدة على النهوض بالاقتصاد، مما يستدعي إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي يجب أن تواكب متغيرات العصر الاقتصادية والاستثمارية".

وأشارت شيا، إلى أن المجتمع الدولي جاهز لتقديم الدعم المطلوب إلى لبنان، غير أن الإصلاحات تمثل شرطا ضروريا، فضلا عن وجود حكومة لبنانية تلتزم بتطبيق هذه الإصلاحات.