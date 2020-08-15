واشنطن: مستعدون لدعم لبنان ماليا بشرط

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن لبنان سيتلقى الدعم المالي "عندما ينفذ قادته إصلاحات". وحث هيل القيادات اللبنانية على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني المتعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد.

وأضاف هيل "عندما نرى التزام المسؤولين اللبنانيين بالتغيير الحقيقي بالقول والفعل فستستجيب أميركا وشركاؤها الدوليون لتلك الإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستمر" وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأدلى هيل بتلك التصريحات في نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام لبيروت بعد أن شهدت انفجارا كارثيا في المرفأ هذا الشهر.

كما قال هيل إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونغرس للتعهد بثلاثين مليون دولار من التمويل الإضافي للسماح بتدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت على أساس مؤقت وعاجل.

وشهد لبنان قبل نحو أسبوعين انفجارا قويا ومدمرا هز مرفأ بيروت، وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

واستضافت فرنسا مؤتمر المانحين لدعم لبنان، حصلت خلاله على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو (298 مليون دولار) لتقديم مساعدة طارئة للبنان على المدى القريب.