إصابة 12 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق الخانكة بالقليوبية

أصيب 12 شخصا بطريق السلام الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب انقلاب أتوبيس أمام مصنع أكما، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

جري نقل المصابين لمستشفى السلام وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانقلاب أتوبيس أمام مصنع أكما بطريق السلام الخانكة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق أعلنت مستشفيات بنها الجامعية، وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة، نتيجة التعرض لحادث انقلاب سيارة بالرياح بجوار خط 13 بنها القناطر الخيرية أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ. بسبب إنفاجر إطار السيارة وعدم تحكم قائدها فيها مما تسبب في انقلابها في الرياح.

وأوضحت المستشفى، أن المتوفيين هم " بيومي ع ب إ" مقيم بقرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وشقيقه " السيد ع ب إ" ومقيم بنفس القرية نتيجة توقف عضلة القلب، والطفلة "جنى" ابنة الثاني.

أخطرت أجهزة الأمن وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب المعمل الفني لفحص السيارة وبيان سلامتها من عدمه وصلاحيتها للقيادة.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، سيارة انقلبت بالرياح على خط 13 بنها القناطر أمام قرية بلتان، بعدما تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

وشهد طريق خط 13 بنها - القناطر الخيرية بالقليوبية، حادث انقلاب سيارة ملاكي فى النيل بجوار خط 13 أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ، وهو ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة تم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بالرياح بجوار خط 13 بنها القناطر الخيرية، أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ، وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة كانوا بالسيارة، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة.

وعلى الفور انتقل العميد هشام دياب، وكيل إدارة المرور بالقليوبية، لمكان الواقعة، وجرى نقل مصابان لمستشفى بنها الجامعى، ويتم الآن العمل على رفع السيارة باستخدام ونش من مياه الرياح.