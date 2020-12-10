مصدر: "تطهير شامل" للبيت الأبيض قبل انتقال بايدن وفريقه إليه

كشف مصدر أمريكي مطلع أن البيت الأبيض سيشهد عملية تنظيف "شاملة وعميقة" قبل انتقال المرشح الأمريكي للرئاسة جو بايدن إلى مقره الرئاسي بعد مراسم التنصيب، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشارت صحيفة بوليتيكو الأمريكية"Politico"، اليوم، إلى أن وكالة الأمن العام ستنشر فريقا "لتنظيف وتطهير شامل" لجميع الأسطح في الجناحين الشرقي والغربي للبيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن المبنى سيخضع أيضا لخدمات التغشية المطهرة لتنظيف الهواء بعد رحيل فريق دونالد ترامب.

وأكثر من 40 شخصا من دائرة ترامب كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يثير تساؤلات حول المخاطر التي ستكون كامنة عندما ينتقل فريق بايدن إلى البيت الأبيض.

وعلى عكس ترامب، اتخذ منافسه الديمقراطي وفريقه احتياطات دقيقة لضمان عدم إصابة بايدن بالفيروس.