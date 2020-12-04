حالتان كل دقيقة.. وفيات قياسية بكورونا في الولايات المتحدة

ناشدت السلطات الأمريكية، المواطنين، بضرورة ارتداء الكمامات، وحذرت من أنها قد تضطر إلى إصدار المزيد من الأوامر الصارمة بالبقاء في المنازل، بعد تسجيل عدد يومي قياسي من حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بواقع حالتين كل دقيقة.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الخميس، 213 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بالفيروس و2861 حالة وفاة، بحسب إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، اعتمد على بيانات رسمية، كما تنبأ خبراء بأن يتجاوز عدد حالات الوفاة 3000 حالة يوميا قريبا.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، باستراتيجية جديدة على مستوى البلاد تفرض ارتداء الكمامات بأوامر رسمية في بعض المواقع، ومنها المباني الاتحادية وخلال السفر بين الولايات، وذلك عندما يتسلم السلطة في نهاية فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب، يوم 20 يناير المقبل.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الخميس: "في اليوم الأول من تنصيبي سأطلب من الناس ارتداء الكمامات 100 يوم، ارتداء الكمامات فقط 100 يوم، ليس إلى ما لا نهاية".

وأوضح بايدن: "أعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا إذا فعلنا ذلك. مع اللقاحات وارتداء الكمامات، تنخفض الأعداد إلى حد كبير".

من جانبه، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، عضو فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، اليوم، إنه يتوقع حدوث قفزة أخرى في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أسبوعين أو ثلاثة من عطلة عيد الشكر الذي احتفل به الأميركيون يوم 26 نوفمبر الماضي.

بريطانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

وسجلت المملكة المتحدة، 16 ألفا و298 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد إلى جانب 504 حالات وفاة.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، إلى أن هذا العدد يُعد أكبر مما سجلته المملكة المتحدة الجمعة الماضي، والذي بلغ آنذاك 16 ألفا و22 حالة إصابة بالفيروس و521 وفاة.

وأضافت "سكاي نيوز"، أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن، مليونا و690 ألفا و432، إلى جانب 60 ألفا و617 وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 814 حالة وفاة و24099 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 993 وفاة و23225 إصابة أمس الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت إيطاليا، 58852 وفاة بمرض "كوفيد-19" منذ ظهور الوباء في فبراير الماضي، في أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.689 مليون إصابة.

وفي تركيا، جرى تسجيل 32000 إصابة و1932 وفاة خلال 24 ساعة.