الداخلية اللبنانية توجه بمنع إطلاق النيران في رأس السنة حماية للمطار

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، توجيها باتخاذ التدابير الأمنية الرادعة والصارمة لمنع إطلاق النيران في إطار أي احتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية المقبلة، حماية لأرواح اللبنانيين وحرصا على سلامة الطيران المدني ومطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وتضمن قرار وزير الداخلية الذي جرى تعميمه على جميع المحافظين واتحادات البلديات وجهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة"،أن إطلاق النار بكثافة بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، لا سيما في محافظتي بيروت وجبل لبنان، يؤدي إلى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من أماكن جثوم وهبوط وإقلاع الطائرات وعلى أسطح مباني المطار، بما يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني.

وكان جهاز أمن المطار قد أرسل مذكرة إلى وزير الداخلية، بطلب اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع إطلاق النيران احتفالا برأس السنة الجديدة بالقرب من حرم المطار، باعتبار أن هذا الأمر يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني ومنشآت المطار والطائرات والمسافرين.