نقل مصابي حادث تصادم طريق الخانكة لمستشفى السلام بالقاهرة

تمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المروروية لطريق الخانكة – السلام بعد حادث انقلاب أتوبيس مما أسفر عن إصابة 12 شخصا جرى نقلهم من خلال إسعاف محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية إلى مستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم.

وجري نقل 5 مصابين بواسطة إسعاف القليوبية فيما تم نقل مصاب بإسعاف الشرقية و6 آخرين بإسعاف القاهرة.

كان قد شهد طريق "الخانكة - السلام" بمحافظة القليوبية، إصابة 12 شخصا بسبب انقلاب أتوبيس أمام أحد المصانع مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانقلاب أتوبيس أمام مصنع بطريق السلام الخانكة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، وتولت النيابة التحقيق.

وأوضحت التحريات، أن انقلاب الأتوبيس جاء نتيجة انفجار أحد الإطارات الأمامية للأتوبيس مما أدى إلى انقلابه، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام، وتم تقديم الخدمة الصحية لهم جميعا.

في وقت سابق أعلنت مستشفيات بنها الجامعية، وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة، نتيجة التعرض لحادث انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بجوار خط 13 بنها القناطر الخيرية أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ. بسبب انفجار إطار السيارة وعدم تحكم قائدها فيها مما تسبب في انقلابها في الرياح.

وأوضحت المستشفى، أن المتوفيين هم " بيومي ع ب إ" مقيم بقرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وشقيقه " السيد ع ب إ" ومقيم بنفس القرية نتيجة توقف عضلة القلب، والطفلة "جنى" ابنة الثاني.

أخطرت أجهزة الأمن وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب المعمل الفني لفحص السيارة وبيان سلامتها من عدمه وصلاحيتها للقيادة.