بعد قليل.. مؤتمر مهم لوزيرة الصحة من مطار القاهرة

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر مهم اليوم، بمطار القاهرة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، الدكتور حسن التميمي وزير الصحة العراقي بمطار القاهرة الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون مع الجانب العراقي في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية للفرق الطبية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتقديم الدعم الكامل للأشقاء العراقيين، وعمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرين تفقدا صباح اليوم الخميس، أحد مصانع الدواء المصرية، وذلك للوقوف على مستجدات التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مجال التصنيع الدوائي، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني للجانب العراقي.

وأشار إلى مناقشة سبل التعاون من خلال فتح خطوط إنتاج دوائية للجانب العراقي بمصر وتصديرها للعراق، في إطار بحث فرص الشراكات والاستثمار الدوائي، وذلك لتلبية احتياجات الجانب العراقي من الأدوية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) بين الجانبين المصري والعراقي لمناقشة الخطوات التنفيذية في هذا الشأن، كما سيتم تدريب العمالة والفنيين بالمصانع العراقية.

وأضاف مجاهد أن التعاون يشمل توفير فرص تدريبية للفرق الطبية العراقية ضمن برنامج الزمالة المصرية، لافتًا إلى أن وزير الصحة العراقي حرص على زيارة أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، للتعرف على البرامج التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية ضمن استراتيجية مصر للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

وتابع مجاهد أن الوزيرة توجهت يرافقها نظيرها العراقي إلى مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حيث شاركا في اجتماع أعمال الدورة 67 لإقليم شرق المتوسط التي تترأسها مصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط والدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، كما شارك عدد من وزراء الصحة في دول إقليم شرق المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.