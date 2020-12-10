"الصحة" تحدد الفئات الأولى الحاصلة على لقاحات كورونا في مصر مجانا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية ستعمل على توفير لقاح كورونا لجميع المصريين مجانا، والوزارة ستحسم قرار استيراد اللقاحات المعتمدة والمتوفرة خلال الأيام القادمة.

وأضاف "حسنى"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفئات التي سيكون لها الأولوية هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفرق الطبية، نظرا لتعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى بشكل مباشر.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الوضع الوبائي في مصر مستقر ولا داعي للقلق، "لدينا عدد من الأسرة فارغ، ولدينا أجهزة تنفس صناعي تكفي كل الإصابات".

وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين بدأت تخاف من الفيروس، وهناك تعامل جيد من قبل الفرق الطبيبة والتشخيص أسرع وأفضل من الموجة الأولى.

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس، مع المهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بشاي" للصلب، لمناقشة سبل التعاون بهدف تلبية احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بما يلزم من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف" مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتوفير "الأكسجين الطبي" بشكل مستمر بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي، خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. ‏وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات المنتجة، لزيادة القدرة الإنتاجية من الغازات الطبية بما يخدم تلبية احتياجات القطاع الصحي.