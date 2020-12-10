إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بكفر شكر

شهد طريق ميت الدريج كفر شكر بمحافظة القليوبية إصابة ٧ أشخاص إثر تعرض سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص للتصادم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر شكر ميت الدريج.

انتقل العميد عبد العظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة ٧ اشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة وتم رفع السيارات المتسببة في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق .

في سياق متصل تمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المروروية لطريق الخانكة – السلام بعد حادث انقلاب أتوبيس مما أسفر عن إصابة 12 شخصا جرى نقلهم من خلال إسعاف محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية إلى مستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم.

وجري نقل 5 مصابين بواسطة إسعاف القليوبية فيما تم نقل مصاب بإسعاف الشرقية و6 آخرين بإسعاف القاهرة فنقل 6 مصابين.

كان قد شهد طريق "الخانكة - السلام" بمحافظة القليوبية، إصابة 12 شخصا بسبب انقلاب أتوبيس أمام أحد المصانع مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانقلاب أتوبيس أمام مصنع بطريق السلام الخانكة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، وتولت النيابة التحقيق.

وأوضحت التحريات، أن انقلاب الأتوبيس جاء نتيجة انفجار أحد الإطارات الأمامية للأتوبيس مما أدى إلى انقلابه، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام، وتم تقديم الخدمة الصحية لهم جميعا.