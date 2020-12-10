الملك محمد السادس يعبر عن شكره لترامب على دعمه لمغربية الصحراء

أعلنت وكالة الأنباء المغربية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس هاتفيا بأنه يعترف بسيادة المغرب الكاملة على أراضي الصحراء.

وحث البيت الأبيض، في وقت سابق، اليوم،أطراف النزاع في الصحراء الغربية على الدخول في محادثات على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال الديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس عبر عن شكره لترامب وفريقه على دعمه لمغربية الصحراء الغربية.

وأضاف الديوان الملكي المغربي، أن الموقف الأمريكي يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

واشار الديوان المغربي، إلى أن التشاور والتنسيق مستمر مع الولايات المتحدة حول مختلف القضايا

وتابع الديوان الملكي المغربي قائلا:"نشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وأعلن ترامب، في وقت سابق، اليوم، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وقال ترامب، إن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي قدمه المغرب هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!"

وأشار ترامب إلى أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار المسؤول الأمريكي المنتهية ولايته، إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية"، على حد قوله.