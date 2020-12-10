ترامب: المغرب وإسرائيل تتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية بوساطة أمريكية

اتفق المغرب وإسرائيل، على إقامة علاقات دبلوماسية بوساطة أمريكية، بحسب إعلان دونالد ترامب، في تصريحات له قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات.

وأوضح ترامب، أن المغرب سيعترف بإسرائيل، مشيرا إلى أن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية إنجاز كبير للسلام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال مسؤول أمريكي، إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.

من جانبه، قال مصدر رسمي مغربي، إن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في الأقاليم الصحراوية.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.