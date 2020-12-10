ريهام عبدالغفور: سأقدم أول عمل مع يسرا باسم "ليلة العيد" قريبا

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، إن اختيارها للتحكيم، أول تجربة لها في مهرجان، لكنها سبقتها بتجربة في الجامعة الأمريكية.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع فضائية “dmc”، الذي يبث حلقته اليوم من دار الأوبرا، في حفلة ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي للفيلم،، أنها كانت تشهد الفيلم بكل حواسها، وشاهدت 16 فيلما من أجل إعطاء جائزتين وشهادتي تقدير، وستنفذ قريبا فيلم "ليلة العيد" في أول تعامل فني مع الفنانة يسرا، والفيلم تقوم ببطولته 6 ستات يكافحن في المجتمع المصري.

من جانبها قالت الفنانة جومانا مراد، إن تنظيم المهرجان كان رائعا، وتم اتخاذ التدابير الاحترازية ليكون المهرجان ناجحا كل جميع المستويات والتكريمات هذا العام كانت جميلة، ومن بينها تكريم الفنانة منى زكي والكاتب وحيد حامد.

وواصلت: "أنا بحب أفلام كباريه والحفلة والفرح واعتقد انهم معلمين عند الناس لو اختارت لعمل للمشاركة في المهرجان هيبقى حاجة منهم".

وتتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي والذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي ثم شريف الشوباشي ثم الفنان عزت أبو عوف ثم الفنان عمر الشريف.