إشادة عالمية بـ"وادي الحيتان": يتميز بأعلى درجات الحماية

أشاد تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة «IUCN» لمواقع التراث الطبيعى العالمى لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمى الجيولوجى فى مصر، مؤكداً أن الموقع يُدار بحب وكفاءة وحرفية ومهارة «من قِبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين فى عملهم»، ما جعله يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة فى عام 2019 لمنطقة محمية وادى الريان.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن موقع وادى الحيتان هو موقع التراث العالمى الوحيد عالمياً الذى أحرز تقدماً فى مستوى الأداء بالتقرير لما يلقاه من اهتمام وحماية من وزارة البيئة والقائمين عليه، إضافة للقيام بتحديد منطقة عازلة حول منطقة التراث العالمى لحماية الهياكل العظمية المتحجرة من التهديدات مثل الزيارة وحركة المرور.

وأضافت وزيرة البيئة أن موقع وادى الحيتان يعد أحد مواقع التراث العالمى الجيولوجى فى مصر الذى يوضح عملية تطورية مميزة فى سجل الحياة على الأرض، كما يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات ويُدار من قِبل باحثين أكفاء وخبراء مصريين بمستوى عالمى فى الحفريات تفخر وزارة البيئة بانتمائهم إليها.

جدير بالذكر أنه تم إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 فى القائمة الخضراء «IUCN» للمناطق المحمية، الذى يعد معياراً عالمياً لأفضل الممارسات التى توفر شهادة للمناطق التى تدار بفاعلية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.