الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادات أمنية واستخبارية للحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على شخصيات تابعة للحوثيين، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتينك" الروسية للأنباء.

وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية في بيان على موقع الوزارة إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختلفة في اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسة السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمواطنيها".

وشملت العقوبات الأمريكية، المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، سلطان زابن، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، عبدالحكيم الخيواني، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، عبدالرب جرفان، ونائبه، مطلق عامر المراني، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات المدير السابق في جهاز الأمن السياسي، عبدالقادر الشامي.

وكانت طهران، أعلنت، أمس الأربعاء، إدراج اسم السفير الأمريكي في اليمن على قائمة العقوبات الإيرانية، ردا على توقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق حسن ايرلو السفير الإيراني لدى الحوثيين في العاصمة اليمنية "صنعاء" والتي يسيطر عليها الحوثيين.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدرجت اسم كريستوفر هنزل، على قائمة العقوبات الخاصة ببلادها.