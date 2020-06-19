واشنطن: تدخل الحوثيين في العمل الإنساني يطيل أمد المعاناة في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تدخل الحوثيين في العمل الإنساني، يطيل أمد المعاناة في اليمن، وفاق لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياستهم الوحشية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال في وقت سابق، إن ميليشيات الحوثي تستحوذ على المساعدات الإنسانية المتوجهة لليمن، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف فرحان، في مؤتمر المانحين الدوليين لمساعدة اليمن، أنه يجب منع الميليشيات من قرصنة المساعدات، موضحا أن السعودية قدمت أكثر من 16 مليار دولار لمساعدة اليمن منذ بدء الأزمة.

وطالب الوزير السعودي، جميع الدول والمنظمات الدولية لتقديم الدعم ومساعدة اليمن.