خبير دواء عن اللقاح الصيني: مصر شاركت في تجارب إنتاجه

خبر انتظره المصريون لفترة طويلة، ربما منذ بدء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي تحقق اليوم، فقد كشف مصدر بوزارة الصحة، عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني، مساء اليوم، مطار القاهرة، ليتم التطعيم به خلال يومين من الاستلام.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن أول من سيحصل على اللقاح، هم الفرق الطبية، باعتبارهم أول فئة تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى مباشرة، مشيرا إلى أن اللقاح مجانا، والكمية التي جاءت محدودة جدا، لافتا إلى أن اللقاح سيكون داخل مستشفيات العزل فقط.

الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، يكشف لـ"الوطن" الأسباب التي جعلت اللقاح الصيني يصبح خيار مصر الأول.

وقال عز العرب، إن مصر شريكة في تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح مع الصين، وبالتالي فهي على دراية كافية بتأثير اللقاح وخطواته العلاجية مع المرضي المصابين بكورونا.

وتابع استشاري الأمراض المعدية، أن اللقاح الصيني، ولد استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة، التي أنتجها كان أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض، مشيرا إلى أنه أثبت درجة فاعلية عالية، كما أنه يتمتع بسعر مناسب في متوسط أسعار اللقاحات العالمية.

وأكد أن مصر عضو في "آلية كوفاكس"، التي ترأسها منظمة الصحة العالمية، وتعمل على توفير لقاحات كورونا لعدد من دول العالم بلغت 92 دولة، بأسعار مخفضة جدا للدول النامية والمتوسطة، مضيفا أنه يجب تنويع اللقاحات بالنسبة لمصر، لضمان وصول أنواع متعددة، وفعاليات مختلفة، وأنه من الصعب أن يكون اللقاح الصيني بهذا السعر، متوقعا أن يكون أقل من ذلك.

كما قال الدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، أن مصر اختارت اللقاح الصيني، لعدة أسباب من بينها أن مصر كانت شريكة مع الصين في ذلك اللقاح والتجارب منذ البداية، مما ساهم في معرفة مصر الكثير عن للقاح وفاعليته.

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن اللقاح الصيني سيكون ذي سعر مقبول لدول العالم، بعكس اللقاحات الأخرى، مشيرا إلى أن أهم ما يميز اللقاح الصيني أنه قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون أربعة أسابيع من التطعيم عن طريق إعطاء جرعتين من اللقاح بينهما 14 يوما.