نسرين طافش ترفض لقاح كورونا: أنا مش فار تجارب والموضوع "مشبوه"

أبدت الفنانة السورية نسرين طافش، تخوفها من لقاح كورونا، الذي أعلنت عدد من الدول الأوروبية الانتهاء من إعداده لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم قبل بداية عام 2020.

ودونت الفنانة نسرين طافش، عددًا من التغريدات عبر موقع "تويتر"، مشيرة إلى أنها ليست "كمالة عدد، أو فأر تجارب"، وأضافت "وفاة 6 أشخاص تم تطعيمهم بلقاح الكورونا، وللتعتيم على الموضوع قال 4 منهم أخذوا لقاحًا وهميًا".

وتابعت: "أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث، طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شوفناها، وبما أن أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهر للتأكد من أنه آمن، فالموضوع غير مضمون النتائج، ويحتمل التريث، والتفكير على الأقل إن لم نقل الرفض التام".

واستطردت "أتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح كورونا، والمسوقين له، والمتعصبين له، يقدموا لنا بحثًا تفصيليًا عن مكونات اللقاح، ويشرحوا لنا بالأدلة والبراهين العلمية، لأن الموضوع بات مشبوهًا جدًا، وعليه ألف علامة استفهام، أما لو بقي الدليل قالولوا، فالله يحمي الناس اللي أخدوا اللقاح".

وأضافت نسرين طافش "أؤمن أن الصحة النفسية هي العامل الأكبر للحفاظ على صحتي الجسدية، لذلك أمارس التأمل بفوائده العظيمة وتمارين التنفس السليم، ولذلك أومن بحفظ الله وحمايته لي مع الأخذ بأسباب الصحة الطبيعية قدر استطاعتي".

واستكملت "أؤمن بالوقاية ورفع المناعة الذاتية بالأكل الصحي وتجنب السكر والطحين والمأكولات المضاف لها ملونات ومنكهات صناعية ومواد حافظة، أؤمن بتناول فيتامينات ومعادن من مصادر طبيعية أؤمن اننا بحاجة لزراعة عضوية أكثر في العالم".

وسبقت "طافش" الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي شككت في اللقاح الذي يستخدم للعلاج من فيروس كورونا، والذي تم الإعلان عنه من قبل عدد من دول العالم، بعد أن اجتاح الفيروس العالم قبل بداية 2020، وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة.

وكتبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام، قائلة "إن هناك سنوات طويلة نحو 40 عامًا ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لأ شكرا مش عايزة مش هاخده".