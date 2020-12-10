عاجل.. السيسي يثمن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل
كتب:
محمد أبو عمرة
08:46 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وقال الرئيس، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، برعاية أمريكية".
وتابع: "وإذ أثمن هذه الخطوة المهمة، باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".