عاجل.. السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات المتقادمة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

كما وجه بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال.