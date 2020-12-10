6 معلومات عن "اللقاح الصيني" ضد كورونا: يمكن تخزينه في الثلاجة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أنه من المقرر استلام وفد من وزارة الصحة 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، اليوم بمطار القاهرة.

وتزامنا مع ذلك، يستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن اللقاح الصيني، في النقاط التالية:

1- يعمل اللقاح من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.

2- يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية، مثل لقاح أكسفورد، المصنوع من فيروس تم تعديله وراثيا ويسبب نزلات البرد.

3- بحسب تصريح الشركة، سيتم إنتاج 300 مليون جرعة في السنة.

4- يحتاج الفرد إلى جرعتين، الأمر الذي يعني أن هذا الإنتاج يكفي لـ150 مليون شخص في السنة.

5- نتائج اللقاح أظهرت فعاليته بنسبة 86%.

6- سيتم توفيره للفرق الطبية في البداية نظرا للكمية المحدودة.

وقالت وزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و 6832 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.