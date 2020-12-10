محمد حفظي: "عاوز أمسك الخشب مفيش حالة كورونا واحدة في المهرجان"

قال الكاتب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، إنه يشكر وزارة الثقافة، التي دعمت المهرجان بشكل استثنائي، وكذلك وزارة الداخلية.

وأضاف "حفظي"، خلال كلمته الختامية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم في دورته الثانية والأربعين "عاوز أمسك الخشب مفيش حالة كورونا واحدة، وأشكر وزيرة الصحة دكتور هالة زايد، وزارة الداخلية، الناس دي مابتنامش، وأشكر دار الأوبرا، والأستاذ مجدي صابر واللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، دورة كان لا يمكن إقامتها دون دعم من جانب عدد كبير من الرعاة ومن بينهم "إيجيب إيار" و"دي إم سي" و"بيجو" و"جو باص" و"ساويرس فاونديشن" وأتمنى أن تكونوا معنا كل عام لأننا "محتاجين كل قرش صراحة".

وتابع: "سنة كان فيها تحدٍ وإرادة على كل المستويات للأشخاص الذين عملت معهم، وتحدوا الظروف من أجل إيجاد عروض سينمائية، ونحن قربنا نودع العام، ونوع كورونا، إن شاء الله، وودعنا قامات فنية كبيرة هذا العام، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة شويكار والفنان سناء شافع والفنان حسن حسني والفنانة نادية لطفي والفنان المنتصر بالله والفنانة رجاء الجداوي والفنان إبراهيم نصر والفنان سمير الإسكندراني ونهديهم هذه الدورة من المهرجان وإبداعهم سيظل موجود بيننا".

ووجه الشكر إلى 220 شخصا أشرفوا على المهرجان، بينهم 80 متطوعا، وتم عرض 85 فيلما، ومعدل التذاكر كان قريبًا من عدد تذاكر العام الماضي، حيث بلغت أكثر من 30 ألف تذكرة، رغم أن الأفلام في عام 2019، كانت الضعف وهذا يدل على تعطش الناس لمشاهدة السينما، وأشكر الجمهور والفنانين والمركز الصحفي للمهرجان، وجمعية أيام السينما، والإدارة المالية والفريق التقني للمهرجان، وفريق "تذكرتي"، والرقابة الفنية وفريق حفل الافتتاح والختام.