اختيار فيلمي "غزة مونامور" و"نحن من هناك" كأفضل أفلام عربية

اختتم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم دورته الثانية والأربعين وتم الإعلان عن الجوائز الخاصة بالأفلام حيث ذهبت جائزة إيزيس لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصادية واجتماعية وهو فيلم فيلم "عاش ياكابتن" وتسلمته المخرجة مي زايد وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار.

وحصل فيلم "على طول البحر" للمخرج الياباني أكيو فوجيمتو على جائزة أفضل فيلم عالج قضية الاتجار بالبشر وقدمتها السيدة نائلة جبر وتسلم الجائزة السفير الياباني في القاهرة ماسكو نوكي.

أما جائزة أفضل فيلم عربي بالإنصاف بإجماع التحكيم فكانت لفيلم "نحن من هناك" وفيلم "غزة مونامور" للمخرجين عرب ناصر وطرزان ناصر، أما جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور) فذهبت لفيلم "عاش ياكابتن".

وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "الفيبريسي" ليبمو وتسلمها بطل الفيلم الفنان أمير المصري.

في نفس السياق، شكرت السيدة هبة عبد المنصف الممثلة عن شركة بالم هيلز نجوم الفن الذين يعتبرون سفراء لبلادهم وأعلنت نية الشركة الاستثمار في بناء أكبر ستديوهات للأفلام في مصر بمواصفات عالمية وسيتم تجهيزها بأعلى التقنيات، وستشرف الشركة على إنشاء مدينة الإبداع في مصر وتوجهت بالشكر إلى الكاتب محمد حفظي مدير مهرجان القاهرة السينمائي.

وتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي والذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي ثم شريف الشوباشي ثم الفنان عزت أبو عوف ثم الفنان عمر الشريف.