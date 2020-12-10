ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في المغرب إلى 391529 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 3345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 391529 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3750313 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضافت الوزارة المغربية، أنه تم تسجيل 65 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6492 حالة، كما تم تسجيل 4249 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 345934.

الجزائر تسجل 565 حالة إصابة بالكورونا و10 حالات وفاة في يوم واحد

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم، تسجيل 565 حالة إصابة بكورونا و10 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 90 ألفا و579 حالة إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2564 حالة وفاة.

وأضاف المتحدث الجزائري، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 59 ألفا و135 حالة، بعد شفاء 481 حالة خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، منوها إلى وجود 44 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

وأغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.