بسبب "إس 400" الروسية.. واشنطن تستعد لمعاقبة تركيا

تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها، العام الماضي، أنظمة دفاع جوي روسية من طراز "إس -400".

وقالت 4 مصادر من بينها مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، إن الخطوة التي طال انتظارها، والتي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن الإعلان عنها في أي وقت.

وأوضحت المصادر، أن العقوبات ستستهدف الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشارت عدة مصادر، إلى أنهم يتوقعون الإعلان عن العقوبات، غدا الجمعة، لكن أحدهم قال إنه قد يأتي في أي وقت ربما اليوم.

ويمكن لوزارة الخارجية الأمريكية تغيير خططها وتوسيع نطاق العقوبات المخططة ضد تركيا، حليف الناتو لعقود أو تضييقه، فيما قالت المصادر إن الإعلان عن العقوبات في شكلها الحالي بات وشيكا.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة - بعد انتظار طويل لتغيير تركيا مسارها في مواجهة تحذيرات الولايات المتحدة بشأن متطلبات العقوبات بموجب القانون - مستعدة أخيرا للتحرك.

وكانت روسيا قد سلمت أنظمة صواريخ "إس -400" أرض-جو، العام الماضي، واختبرتها تركيا في أكتوبر الماضي.

وزعمت أنقرة، أنه لن يتم دمجها في أنظمة حلف شمال االأطلسي"الناتو"، وإنها لا تشكل أي تهديد، داعية إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول هذه القضية.